سواريز مستاء وبرشلونة سيحلل الطرد

ورغم تأييده لإجراء الاستئناف ضد البطاقة الحمراء، التي حصل عليها المهاجم الأوروغوياني، أكد إنريكي أنه ليس متفائلاً بجدوى هذا الأمر.

وقال إنريكي، رداً على سؤال عن إمكانية التقدم باستئناف ضد قرار الطرد: "أؤيد هذا الإجراء والقيام بكل ما يلزم في هذا الشأن، ولكن إذا رغبت في

التنبؤ سترى في النهاية ما يحدث عادة في مثل هذه المواقف".

وحصل لويس سواريز على البطاقة الحمراء قبل دقيقة من انتهاء المباراة، بعد أن تلقى الإنذار الثاني.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الأولى في وجه المهاجم الكتالوني بسبب ارتكابه مخالفة ضد اللاعب خوان فران، ثم حصل على البطاقة الثانية،

المثيرة للجدل، إثر ارتكابه مخالفة جديدة ولكنها كانت ضد كوكي هذه المرة.

وقال روبرت فيرنانديز، رئيس اللجنة الفنية لبرشلونة: "علينا أن نرى المقاطع المصورة أولا حتى نعرف إذا كان بإمكاننا فعل شيء، ولكن أعتقد أن

سواريز كان يسعى للاستحواذ على الكرة في الحالتين ولم تكن لديه نية سيئة".

ومن جانبه، أعرب سواريز عن استيائه من قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية، والتي يراها اللاعب غير مستحقة.

وقال مهاجم الفريق الكتالوني: "ولكن علينا أن نحاول المحافظة على الكرة الجميلة وعلى لاعبيها أيضاً، لا أعتقد أن اللعبة الثانية تشكل مخالفة في

الأساس، ولكن هنا نعرف جميعاً كيف تسير الأمور، سنرى ما سيحدث".

وأشار سواريز إلى أن حكم المباراة لم يفسر له أسباب إشهار البطاقة الصفراء الثانية.

واختتم لويس انريكي قائلاً: "يغضبني كثيراً غياب اللاعبين المهمين عن المباريات النهائية، لأنها مباريات رائعة والمباراة القادمة ستكون كذلك،

ولكن الحكم قدر أن سواريز ارتكب مخالفتين يستحق بموجبهما البطاقة الصفراء، وهي مشكلة يتعين على الفريق التغلب عليها".

يذكر أن برشلونة سيفتقد لمجهودات لاعبه سيرجي روبرتو في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك أسبانيا، بعدما حصل أيضاً على إنذارين ومن ثم بطاقة حمراء في مباراة الأمس.