سلتا فيغو وأتلتيك بلباو إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا

وفاز سلتا فيغو على ضيفه مورسيا من الدرجة الثانية بنفس نتيجة الذهاب 1-صفر سجله التشيلي مارسيلو دياز (30).

وتغلب ألافيس على ضيفه جيمناستيك تارانغونا (ثانية) كما في الذهاب أيضا 3-صفر سجلها إدغار أنطونيو منديز (12) وروبن سوبرينا (31 من ركلة جزاء) ودانيال توريس (40).

وطرد لاعب جيمناستيك الجورجي أوتار كاكابادزه الذي تسبب بركلة الجزاء (30).

وجدّد أتلتيك بلباو تفوقه ذهاباً (1-2) بفوزه على ضيفه راسينغ سانتاندر (ثالثة) بثلاثية بيضاء سجلها تشابيير إتشيتا (17) وراوول غارسيا (47) وإيناكي وليامس (72).

وتأهل ألكوركون (ثانية) على حساب إسبانيول بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مواجهة الذهاب.