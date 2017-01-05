خاميس رودريغيز يقرّر البقاء مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الخميس أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، حصل على فرصته في المشاركة أساسيا مع فريقه أمام إشبيلية بعد أسابيع من مطالبته المدير الفني للنادي الملكي، زين الدين زيدان، بفرصة أكبر في المباريات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان خضع لطلب لاعبه الكولومبي ومنحه ثقته أمام إشبيلية الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا، ليرد رودريغيز الجميل لمدربه بهدفين وأداء رائع.

وتحدث رودريغيز بعد اللقاء مع وسائل الإعلام الإسبانية حول مستقبله وكرر كلمة "سأبقى" أكثر من مرة، في إشارة إلى البقاء مع ريال مدريد والتخلي عن فكرة الرحيل، التي كانت تراوده خلال الفترة الماضية.

وأضاف رودريغيز، متحدثا عن مباراة الأمس، قائلا: "لقد كنا بحالة جيدة، الفريق كان يلعب بحماس كبير، إنها نتيجة جيدة من أجل مباراة العودة، لقد كنا نتمتع برغبة وحماس كبيرين خلال المباراة، نتيجة 3-صفر كانت عادلة بالنسبة لفريق رائع".

وتابع: "أرغب فقط في اللعب بشكل جيد عندما تسنح لي الفرصة والقيام بأشياء جيدة كتلك، التي فعلتها اليوم، أريد أن أساعد الفريق وأحرز أهداف أو القيام بتمريرات، لقد كنت على ما يرام، الفريق كله كان بخير وعلينا أن نفكر في القادم".

واختتم قائلا: "بالطبع كل اللاعبين في الفريق يريدون اللعب دائما، جميعنا نمر بلحظات سيئة، ولكن الآن نحن في عام جديد وحياة جديدة، سأبقى، سأبقى".