وتدرب راكيتيتش الخميس مع زملائه بعد تعافيه من إصابة بكسر في اصبع يده اليسرى. وأكد النادي الكتالوني في بيان "حصل إيفان راكيتيتش على الضوء الأخضر من الأطباء للعودة إلى التدريبات بعد عملية جراحية".

وخضع راكيتيتش لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في إصبع يده اليسرى في المباراة أمام روما الإيطالي الثلاثاء الماضي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وخرج برشلونة من المسابقة القارية بعد خسارة ثقيلة أمام مضيفه صفر-3، بعدما كان قد تقدم على أرضه ذهاباً 4-1.

ويأمل برشلونة السبت في تعويض خيبة أمله القارية وحصد أول القابه المحلية عندما يواجه إشبيلية الذي خرج من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأم على يد بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعى برشلونة حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الكأس (29 مرة بينها الأعوام الثلاث الأخيرة)، إلى تحقيق الثنائية المحلية حيث يتصدر الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد الذي يلتقي مساء اليوم مع مضيفه ريال سوسييداد.

وتوّج إشبيلية بلقب المسابقة 5 مرات في تاريخه آخرها موسم 2009-2010، علماً أنه خسر لقب 2015-2016 أمام برشلونة صفر-2.