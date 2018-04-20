برشلونة-إشبيلية في إعادة لنهائي 2016



ويسعى برشلونة الذي تأهل إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو رقم قياسي، إلى تتويجه الرابع توالياً والثلاثين في تاريخه على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بفريق أتلتيكو مدريد والذي يستقبل للمرة الأولى نهائي إحدى المسابقات، بينما سيحاول إشبيلية أن يحرز لقبه السادس في المسابقة والأول منذ عام 2010.

وفي طريقه إلى النهائي فاز الفريق الكاتالوني في الدور نصف النهائي على فالنسيا 1-صفر ذهابا و2-صفر إياباً، أما إشبيلية فتغلب في الدور ذاته على ليغانيس 2-صفر إياباً بعدما تعادلا 1-1 ذهاباً.

ومن المؤكد أن الكأس كانت في المرتبة الثالثة ضمن أولويات النادي الكاتالوني قبل شهر واحد فقط، ولكن الهزيمة القاسية صفر-3 في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي بعد الفوز 1- 4 ذهابا، أنهت أحلام تحقيق ثلاثية الدوري والكاس المحليين ودوري أبطال أوروبا وبدلت تطلعات النادي الإسباني الساعي إلى إحراز الثنائية المحلية.

وما زال سجل برشلونة خالياً من الخسارة في الدوري وهو بات على بعد فوز واحد من إحراز لقب "الليغا" بعد خسارة ملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسييداد صفرـ3 الخميس.

وقال البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الخميس: "أعيش مع القليل من القلق، لكنها لحظة مهمة جداً وسعيدة للغاية، أن تلعب مباراة نهائية بعد ثلاثة أو أربعة أشهر فقط من وصولك (إلى برشلونة)". وكان كوتينيو انضم إلى الفريق قادماً من ليفربول الإنكليزي في صفقة قياسية للنادي بلغت 198 مليون دولار في كانون الثاني/ يناير.

إشبيلية من ناحيته لا يهتم كثيراً بتقديم لعب إستعراضي منذ أن تسلّم الإيطالي فينتشنزو مونتيلا مهمة التدريب في كانون الأول/ ديسمبر، ورغم ذلك فاز على مانشستر يونايتد الإنكليزي وتعادل مع بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة.

ولا يقدم إشبيلية صورة مستقرة عن لعبه ويحتل المركز السابع في الدوري متأخراً بفارق 17 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى، لذا فإن الفوز بلقب كأس إسبانيا وتحديداً الفوز على برشلونة، سوف يمحي خيبات أمل الدوري وخروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بعدما خسر على أرضه 1-2 ذهاباً وتعادل سلباً في الإياب.

وقال بابلو سارابيا لاعب وسط إشبيلية: "لدينا فرصة كبيرة للفوز بلقب للنادي، علينا أن نفكر بالأشياء الجيدة من هذا الموسم".

وتابع: "صحيح أننا لم نكن مستقرين في الدوري ولكن في مسابقة دوري ابطال أوروبا دخلنا التاريخ وفي الكأس لدينا الفرصة لرفع الكأس".