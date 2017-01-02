الشكوك تدور بشأن مشاركة راموس في موقعة ريال مدريد وإشبيلية

وعادت الآلام العضلية لمهاجمة راموس مجدداً في الساق اليمنى، ورغم أنّه يتبقى يومان على موقعة إشبيلية، قد يتعافى اللاعب خلالهما، لا يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، المخاطرة، حيث قرّر منح قائد فريقه راحة وعدم الدفع به في المباراة المرتقبة.

ومن المؤكد أن تتأخر عودة راموس للملاعب حتى يوم الخميس الموافق 12 من كانون الثاني/يناير الجاري، الذي يواجه فيه ريال مدريد نظيره إشبيلية في

مباراة العودة، كونه سيغيب عن لقاء غرناطة في الدوري الإسباني في السابع من نفس الشهر، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويعتبر ناتشو المرشح الأول للحلول كبديل لراموس في الخط الدفاعي لريال مدريد بجانب الفرنسي فاران في مباراة الأربعاء.