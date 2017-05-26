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AFP

إنريكي يفاجئ الجميع في مؤتمره الصحفي الأخير

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لم يستبعد مدرب برشلونة الإسباني لويس إنريكي الخميس العودة إلى تدريب النادي الكاتالوني يوماً، علماً أنه يختتم مسيرة 3 سنوات السبت في نهائي الكأس أمام ألافيس.

وقال إنريكي (47 عاماً) في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية لكأس الملك "تعلمت شيئاً في هذه الحياة وهو عدم قول لا أبداً".

وأضاف "برشلونة بيتي، وهو النادي الذي أعطاني الثقة لاعباً ثم مدرباً. لذلك لم القول إني قد لا أتولى تدريبه من جديد. لا زلت شاباً وكل شيء لا يزال متوافراً أمامي. من يدري ربما تسنح الفرصة من جديد يوماً، وستمضي بضع سنوات قبل أن يحين ذلك".

وكان إنريكي الذي تولى تدريب برشلونة في 2014، أعلن في آذار/مارس عدم تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، بعد ثلاثة أعوام جيدة ولكن مرهقة أمضاها في دفة القيادة. 

ويتطلع السبت إلى إحراز لقبه الثالث في مسابقة كأس الملك، والتاسع من 13 ممكناً مع برشلونة.

وختم ممازحاً رجال الاعلام الذين حضروا المؤتمر الصحافي "ربما أعود في 10 تموز/يوليو (بداية التحضير للدوري الإسباني) لأحقق المفاجأة للبعض منكم".

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