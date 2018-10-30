أتلتيكو وفالنسيا يقتربان من ثمن نهائي الكأس

في المباراة الأولى، سجل للفائز المهاجم البرتغالي جيلسون مارتنز (33) .

وقلب فالنسيا تأخره أمام إبرو لفوز في الدقائق الأخيرة، بفضل سانتي مينا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 71 و79، بعدما كان أصحاب الأرض قد تقدموا عبر جون أميليبيا في الدقيقة 62. وخاض إبرو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد الظهير البرازيلي تياغو بورتوغا.

وفي الدور نفسه تعادل ليغانيس وضيفه رايو فايكانو 2-2. وتقدم الضيوف بإصابتين نظيفتين عبر ألفارو غارسيا (16) وألكسندر أليغريا (21). فيما عادل المغربي يوسف النصيري لأصحاب الأرض (31 و72).

كما تعادل ليفانتي مع مضيفه لوغو من الدرجة الثانية 1-1.

وتقدم المضيف عبر كريستيان هيريرا (11)، وعادل الضيوف عبر بورخا مايورال (53).

وتقام مرحلة الإياب في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.