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دوري أبطال أوروبا
كأس ملك اسبانيا

أتلتيكو وفالنسيا يقتربان من ثمن نهائي الكأس

اقترب أتلتيكو مدريد وفالنسيا من التأهل الى الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا بكرة القدم، بعد فوزهما خارج ارضهما على سانت اندرو (الدرجة الرابعة) وايبرو (الدرجة الثالثة) 1-0 و2-1 على التوالي في ذهاب الدور 32 من المسابقة.

AFP

في المباراة الأولى، سجل للفائز المهاجم البرتغالي جيلسون مارتنز (33) .

وقلب فالنسيا تأخره أمام إبرو لفوز في الدقائق الأخيرة، بفضل سانتي مينا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 71 و79، بعدما كان أصحاب الأرض قد تقدموا عبر جون أميليبيا في الدقيقة 62. وخاض إبرو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد الظهير البرازيلي تياغو بورتوغا.

وفي الدور نفسه تعادل ليغانيس وضيفه رايو فايكانو 2-2. وتقدم الضيوف بإصابتين نظيفتين عبر ألفارو غارسيا (16) وألكسندر أليغريا (21). فيما عادل المغربي يوسف النصيري لأصحاب الأرض (31 و72).

كما تعادل ليفانتي مع مضيفه لوغو من الدرجة الثانية 1-1. 

وتقدم المضيف عبر كريستيان هيريرا (11)، وعادل الضيوف عبر بورخا مايورال (53).

وتقام مرحلة الإياب في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

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