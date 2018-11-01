وحجز ممثلا كرة القدم الأرجنتينية بطاقتيهما على حساب ممثلي الغريمة البرازيل، فكان ريفر بلايت أول المتأهلين الثلاثاء بفوزه على مضيفه غريميو بورتو أليغري حامل اللقب 2-1 إيايا بعدما كان خسر صفر-1 ذهابا في بوينوس أيرس، ولحق به بوكا جونيوز الأربعاء بتعادله مع مضيفه بالميراس 2-2 إيابا بعد أن تغلب عليه 2-صفر ذهابا في العاصمة الأرجنتينية.

وتقدم بوكا جونيورز عبر رامون أبيلا (17)، ورد أصحاب الأرض بهدفين للوان (53) وغوستافو غوميز (61 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك داريو بينيديتو التعادل للضيوف (70).

وسبق لبوكا جونيورز وريفر بلايت أن التقيا في المسابقة القارية، وكانت المرة الأخيرة في ربع النهائي عام 2015 وهي السنة التي توج فيها ريفر بلايت بلقبه الثالث.

ويقام ذهاب الدور النهائي الأربعاء المقبل على ملعب "بونبونيرا" الخاص ببوكا جونيورز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بيد أن استضافة العاصمة الأرحنتينية لقمة مجموعة الـ 20 بعد يومين قد تدفع الاتحاد الأميركي الجنوبي إلى تأجيلها إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل أو تقديمها إلى 21 الحالي على ملعب "مونومنتال" الخاص بريفر بلايت.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس، وهو يسعى إلى معادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبنديينتي "ملك الكؤوس" صاحب 7 ألقاب في المسابقة.

يذكر أنها المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارا من العام المقبل وستستضيفها العاصمة التشيلية سانتياغو.