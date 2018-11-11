وكان اللقاء مقررا السبت لكنه تأجل 24 ساعة بسبب غزارة الامطار التي هطلت على العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس.

ونجح ريفر بلايت في قلب تخلفه مرتين ليخرج بتعادل ثمين قبل احتضان مباراة الاياب على ملعب مونومونتال في 24 الحالي.

وتقدم بوكا بواسطة رامون أبيلا (34) لكن لوكاس براتو ادرك التعادل لريفر بلايت بعدها بدقيقتين. وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول منح داريو بينيديتو التقدم مجددا لبوكا جونيورز الساعي الى احراز اللقب للمرة السابعة ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه انديبندينتي.

لكن ريفر بلايت أدرك التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سجل له مدافع بوكا جونيورز كارلوس اسكييردوس هدفا خطأ في مرمى فريقه (61).

وحرم فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بلايت بينيديتو من منح بوكا جونيورز الفوز عندما تصدى لمحاولته في الدقيقة الاخيرة.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس. أما ريفر بلايت فيسعى الى التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.

يذكر أنها المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارا من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في ديسمبر المقبل.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين الى العام 1913، وانتهت بفوز ريفر بلايت 2-1، لكن بوكا يتفوق في تاريخ لقاءات الفريقين بـ 88 انتصارا مقابل 81 لمنافسه، في حين انتهت 78 مباراة بالتعادل.