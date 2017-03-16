الأمطار تتسبب في إيقاف مباراة في كأس ليبيرتادوريس!

ورغم أن الأمطار كانت تتساقط قبل بداية المباراة، إلا أن الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا قرر بدء اللقاء بعد أن تشاور مع ممثلي الناديين ومسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول".

بيد أن المياه، التي غمرت 60 بالمئة من مساحة ملعب "اتاناسيو غيراردوت"، لم تسمح بسير المباراة بشكل طبيعي.

وعلى ضوء هذا، قرر حكم المباراة إيقافها 30 دقيقة حتى يقرر مسؤولو "كونميبول" إما استكمالها في ظل هذه الظروف أو إرجائها حتى مساء اليوم الخميس.

وبعد ساعة كاملة من التوقف تم استئناف المباراة مرة أخرى، ليفوز ريفر بليت 3-1.