مرسيليا لتضميد الجراح من بوابة موناكو العنيد

وتعرض مرسيليا لأكبر خسارة على أرضه في لقاءات "الكلاسيكو" أمام باريس سان جيرمان، وسيحاول ردّ الاعتبار ومصالحة جماهيره الأربعاء أمام موناكو صاحب أقوى هجوم في الدوري (78 هدفاً).

وأكد مدرب مرسيليا رودي غارسيا أنّ فريقه مطالب برفع الرأس أمام موناكو، وقال: "لقد تلقينا درساً جيداً، وأحياناً يكون ذلك مفيداً، سنرى ما إذا كان اللاعبون قادرين على الرد أمام موناكو".

وأضاف: "لم نكن في المستوى أمام باريس سان جيرمان، هذه هي الخلاصة، الدفاع لم يكن جيداً، وخط الوسط لم يقم بعمله".

ويعوّل مرسيليا على مشواره الجيد في المسابقة بعدما أطاح بليون من الدور الـ32، ومعاناة موناكو الذي تخطى فريق شامبلي من الدرجة الثالثة 5-4 بعد التمديد.

لكن موناكو لن يكون لقمة سائغة خصوصاً وأنّه ينافس على 4 جبهات: الدوري حيث يتصدر في سعيه إلى اللقب وكأس الرابطة التي بلغ مباراتها النهائية وسيلاقي باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأول من نيسان/أبريل المقبل، ودوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي في 15 اذار/مارس المقبل في إياب ثمن النهائي (3-5 ذهاباً في مانشستر).

ويبدو باريس سان جيرمان حامل اللقب وثاني الدوري بفارق ثلاث نقاط عن موناكو، مرشحاً فوق العادة لمواصلة مشواره في المسابقة عندما يحل ضيفاً على نيور من الدرجة الثانية.

وتبرز أيضا مباراة بوردو مع لوريان الثلاثاء في افتتاح دور ثمن النهائي.

ويلعب الثلاثاء أيضاً فريجوس سانت رافاييل مع أوكسير واي سي باستيا مع انجيه، والأربعاء كوفيي مع غانغان، وافرانش مع ستراسبورغ، على أن يختتم ثمن النهائي الخميس المقبل بلقاء بيرجيراك مع ليل.