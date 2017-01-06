كأس فرنسا: موناكو إلى دور الـ16

وسجل الكولومبي راداميل فالكاو (19) وفالير جرمان (67) هدفي موناكو، ويوهان كافالي (65 من ركلة جزاء) هدف أجاكسيو.

وتبدأ أندية الدرجة الأولى مشوارها في هذه المسابقة من الدور الـ32 الذي يشهد مشاركة 64 فريقاً من مختلف الدرجات.

ويستهل باريس سان جيرمان حامل اللقب مشواره السبت بمواجهة باستيا.

ويعاود الدوري نشاطه في عطلة نهاية الأسبوع المقبل بمباراة صعبة لموناكو الثاني بمواجهة مضيفه مرسيليا.