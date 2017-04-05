كأس فرنسا - سان جيرمان وأنجيه إلى نصف النهائي

وانتظر سان جيرمان، المتوج قبل أيام معدودة بطلاً لكأس الرابطة والباحث عن لقبه الثالث على التوالي في الكأس والـ11 في تاريخه، حتى الشوط الثاني لكي يحسم المباراة مع مضيفه المتواضع بعدما أنهى النصف الأول متقدماً بهدف وحيد سجله حاتم بن عرفة (35) الذي أضاف ثانياً في الدقيقة 53 قبل أن يعزز النتيجة البرازيلي لوكاس مورا (56) والأرجنتيني خافيير باستوري (82).

بدوره، حجز أنجيه بطاقته بفضل هدفي كيفن بيريغو (8) وقائده السنغالي شيخ ندوي (67)، فيما كان هدف بوردو، بطل المسابقة أربع مرات (آخرها عام 2013)، من نصيب السنغالي الأخر يونس سنخاريه (18).

وكان غانغان وموناكو تأهلا الثلاثاء إلى نصف النهائي بفوز الأول على فريجوس-سان-رافايل من الدرجة الرابعة (هواة) 1-صفر، والثاني على ضيفه ليل 2-1.