غانغان وموناكو إلى نصف نهائي كأس فرنسا

وأنهى غانغان مغامرة فريجوس-سان-رافايل من دوري الهواة بالفوز عليه 1-صفر.

وسجل ألكسندر مندي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وفاز موناكو على ضيفه ليل بهدفين لفالير جرمان (35 و45) مقابل هدف للهولندي المغربي الأصل أنور الغازي (90+4).

ولعب ليل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 إثر طرد المدافع الهايتي كارلينز إركوس.

وكان موناكو بطل المسابقة 5 مرات آخرها عام 1991، خسر المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة أمام باريس سان جيرمان السبت الماضي 1-4،

ويختتم الدور ربع النهائي غداً الأربعاء بلقاءي أنجيه مع بوردو، وافرانش (وطنية) مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في العامين الأخيرين.