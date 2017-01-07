عاصفة سان جيرمان تسحق شباك باستيا

للمفارقة، تناوب على تسجيل الأهداف سبعة لاعبين مختلفين هم على التوالي كل من البرازيلي ثياغو سيلفا (30) وأدريان رابيو (43) وكريستوفر نكونكو (47) والإيطالي ثياغو موتا (58) والبرازيلي لوكاس مورا (63) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (77) والألماني جوليان دراكلسر (89).

وحذا حذوه ليل بفوز صريح على إكسلسيور 4-1.

وسجل إبراهيم أمادو (17) وأداما سوماورو (60) وماركوس لوبيس (89) ومارتان تيرييه (90) أهداف الفائز، وبيتي (88) هدف الخاسر.

وفي مباريات أخرى، تغلب ستراسبورغ على أبينال 4-2 بعد التمديد، وغانغان على لوهافر 2-1، وديجون على لوهان كويزو 2-صفر وكيفيي على درانسي 3-2.

وكان موناكو افتتح هذا الدور بفوزه على أجاكسيو 2-1 أمس الجمعة.