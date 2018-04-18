سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا

وبرغم تألق مبابي (19 عاماً)، انتظر الفريق حتى الدقائق العشر الأخيرة ليتفادى ورطة التعادل مع المضيف ويسجل هدفين متأخرين.

واستهل سان جيرمان المباراة بعد ضمان تتويجه الخامس في آخر ست سنوات في الدوري بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو، فيما يقف كان على مقلب آخر في المركز الخامس عشر وقد خسر مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري. وفي المباراة الوحيدة بينهما هذا الموسم في الدوري، خرج سان جيرمان فائزاً بالنتيجة عينها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونجح باريس سان جيرمان بالوصول إلى نهائي مسابقة كأس فرنسا للموسم الرابع توالياً، وذلك بعد تتويجه في 2015 على حساب أوكسير و2016 على حساب مرسيليا و2017 ضد أنجيه، وهو يأمل في أن يصبح أول فريق يتوج 4 مرات توالياً.

ويلتقي سان جيرمان في النهائي مع ليزيربييه المغمور من الدرجة الثالثة في 8 أيار/مايو على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وكان نادي "كان" الذي لم يذق طعم الفوز على النادي الباريسي منذ 19 نيسان/أبريل 2008، يبحث عن بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.