باريس سان جيرمان "يستعرض" أمام موناكو ويبلغ النهائي

وسجّل الألماني يوليان دراكسلر (26) والأوروغواياني إدينسون كافاني (31) وصفوان مباي (50 خطأ في مرمى فريقه) وبليز ماتويدي (52) والبرازيلي ماركينيوس (90) الأهداف.

ولم يجد الفريق الباريسي أية صعوبة لبلوغ النهائي الثالث على التوالي خصوصاً أنّ مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم دفع بالفريق الرديف في ظل تركيزه على الدوري الذي يسعى إلى إحراز لقبه للمرة الأولى منذ عام 2000 ومسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يخوض الدور نصف النهائي أمام يوفنتوس الإيطالي.

وكان أنجيه حجز بطاقته إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 60 عاماً عندما فاز على ضيفه غانغان 2-0 الثلاثاء.

وخاض أنجيه نهائي كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه قبل 60 عاماً، وتحديداً عام 1957 حين خسر أمام تولوز 3-6.