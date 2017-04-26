موناكو يقاتل على الجبهات الثلاث

أمام فريق الإمارة الفرنسية عقبة صعبة جداً للوصول إلى نهائي الكأس عندما يواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان على أرض الأخير اليوم في نصف النهائي.

وعلى الرغم من رغبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بالذهاب بعيداً في بطولة الكأس، إلا أنه صرح بشكل واضح أن الأولوية لبطولة الدوري التي يتصدرها بفارق الأهداف ومباراة مؤجلة أمام باريس سان جيرمان (80 نقطة لكل منهما).

"الدوري هو المنافسة ذات الأولوية، وبعد ذلك، هناك دوري أبطال أوروبا، وهو أمر مهم جداً لأننا صورة فرنسا في الخارج" هذا ما قاله جارديم في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراته مع العملاق الباريسي.

وأضاف جارديم: "سنعتمد على لاعبين من الفريق الثاني، لأننا أمام مباريات مكثفة وحاسمة خلال 21 يوماً".

ويملك موناكو العديد من الأوراق الرابحة التي تجعله مرشحاً في البطولات الثلاث، لعل أبرزها المهاجم الشاب كليان مبابي (23 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات) المطلوب من أندية رفيعة في أوروبا حالياً.

والخبير الكولومبي راداميل فالكاو الذي استعاد عافيته في الموسم الحالي مسجلاً 28 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.