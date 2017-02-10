مرسيليا - موناكو أقوى مواجهات ثمن نهائي كأس فرنسا

وكان موناكو عانى لتخطي فريق شامبلي من الدرجة الثانية 5-4 بعد التمديد في دور الـ32، في حين تأهل مرسيليا بفوزه على ليون 2-1 بعد التمديد.

ويتصدر موناكو ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، ويأتي مرسيليا سادساً وله 36 نقطة.

ويلعب باريس سان جيرمان بطل الموسمين الماضيين وثاني الدوري بفارق ثلاث نقاط عن موناكو مع نيور من الدرجة الثانية.

وتأهل فريق العاصمة بفوزه بسهولة على رين برباعية نظيفة.

