مرسيليا إلى ثمن نهائي كأس فرنسا بفوزه على ليون بعد التمديد

افتتح المدافع رود فاني باب التسجيل لمرسيليا في الدقيقة 24 وعادل كورنتان توليسو النتيجة لليون في الدقيقة 64 قبل أن يحرز البرازيلي دوريا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 109 بعد أن احتكم الطرفان لشوطين إضافيين اثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وشهدت المباراة دخول الدولي الفرنسي ديميتري باييت القادم حديثاً من وستهام الإنكليزي (مقابل 30 مليون يورو) في الدقيقة 94 مكان فلوربات توفين.

وفي باقي النتائج فاز بوردو على ديجون 2-1، وليل على نانت 1-صفر، في حين خسر لنس (درجة ثانية) أمام برجيراك بيريغور صفر-2 (هواة) وفاز ستراسبورغ (درجة ثانية) على لو بوار سور في 1-صفر.