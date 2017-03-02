ليل إلى ربع نهائي كأس فرنسا

وسجل ماركوس لوبيس (70) وايدر (90+4) هدفي ليل، ومامادو كاميسوكو (90+2) هدف برجيراك.

وضرب ليل موعدا مع موناكو الذي أازاح جاره الجنوبي مرسيليا بعد التمديد 4-3 أمس الأربعاء.

وأوقعت قرعة ربع نهائي التي أجريت الأربعاء باريس سان جيرمان حامل اللقب مع افرانش (وطنية) المتواضع.

ويلتقي في باقي المباريات المقررة في 4 و5 نيسان/أبريل المقبل، انجيه مع بوردو، وفريجوس سان-رافايل (وطنية) مع غانغان حامل لقبي 2009 و2014.

