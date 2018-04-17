ليزيربييه يكمل مغامرته ويبلغ النهائي

وهي المرة الأولى التي يتواجه فيها فريقان من الدرجة الثالثة أو أدنى في نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا، وقد حصل ليزيربييه على شرف أن يكون أول فريق من درجته في النهائي منذ عام 2012 (كوفيي الذي خسر أمام ليون).



ويدين ليزيربييه بذلك إلى فلوريان دافيد واومبرواز غبوهو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 29 و80.



وحرم ليزيربييه رفيق الدرب في الدرجة الثالثة شامبلي من إهداء إنجاز الوصول إلى النهائي لمؤسسه وولتر لوزي، والد الرئيس الحالي فلوفيو ومدرب الفريق برونو، والذي فارق الحياة خلال مباراة ربع النهائي ضد ستراسبورغ (1-صفر) في 28 شباط/فبراير الماضي.



ومن المؤكد أن مهمة ليزيربييه لن تكون سهلة في النهائي لأنه من المرجح أن يواجه باريس سان جيرمان إلا إذا حقق كاين المفاجأة وحرم النادي الباريسي من الوصول إلى مباراة اللقب للموسم الرابع على التوالي.

