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دوري أبطال أوروبا
كأس فرنسا

ليزيربييه يكمل مغامرته ويبلغ النهائي

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حسم ليزيربييه مواجهة ممثلي الدرجة الثالثة، وبلغ نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على شامبلي 2-صفر الثلاثاء في نصف النهائي على ملعب "لا بوجوار" الخاص بنادي نانت.

AFP

وهي المرة الأولى التي يتواجه فيها فريقان من الدرجة الثالثة أو أدنى في نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا، وقد حصل ليزيربييه على شرف أن يكون أول فريق من درجته في النهائي منذ عام 2012 (كوفيي الذي خسر أمام ليون).

ويدين ليزيربييه بذلك إلى فلوريان دافيد واومبرواز غبوهو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 29 و80.

وحرم ليزيربييه رفيق الدرب في الدرجة الثالثة شامبلي من إهداء إنجاز الوصول إلى النهائي لمؤسسه وولتر لوزي، والد الرئيس الحالي فلوفيو ومدرب الفريق برونو، والذي فارق الحياة خلال مباراة ربع النهائي ضد ستراسبورغ (1-صفر) في 28 شباط/فبراير الماضي.

ومن المؤكد أن مهمة ليزيربييه لن تكون سهلة في النهائي لأنه من المرجح أن يواجه باريس سان جيرمان إلا إذا حقق كاين المفاجأة وحرم النادي الباريسي من الوصول إلى مباراة اللقب للموسم الرابع على التوالي.
 

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