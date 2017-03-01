كأس فرنسا: سان جيرمان يعبر من محطة المغمور نيور

وسجل للفريق الباريسي الأرجنتيني خافيير باستوري 78 والأوروغوياني ادينسون كافاني 90+4 ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية.

وكان باستوري قدم أداء مميزاً في مواجهة مرسيليا الأخيرة في الدوري (5-1) عندما استهل المباراة منذ بدايتها، علماً بأنه لم يلعب أساسياً منذ 20 ايلول/سبتمبر الماضي.

وأراح إيمري الإيطاليين ماركو فيراتي وتياغو موتا، أدريان رابيو، الأرجنتيني انخل دي ماريا وحاتم بن عرفة.

ولعب لأول مرة مع فريق العاصمة المهاجم البرتغالي الشاب غونسالو غويديش القادم مقابل 30 مليون يورو من بنفيكا في فترة الانتقالات الشتوية.

وتخطى غانغان حامل لقب 2009 و2014 مضيفه كوفيي (وطنية) 2-1. سجل للفائز الكسندر مندي (59) والبلجيكي نيل دي باو (61)، وللخاسر بيار فينيو (90).