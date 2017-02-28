كأس فرنسا: بوردو وأنجيه الى ربع النهائي

في المباراة الأولى، سجل غايتان لابورد (61 و72) هدفي بوردو، وبنجامان جانو (47) هدف لوريان.

وفي الثانية، سجل السنغالي فامارا دييدهيو الهدف الوحيد في الدقيقة 39.

وتابع فريجوس سانت-رافايل من درجة الهواة مغامرته في المسابقة وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على أوكسير من الدرجة الثانية 2-صفر.

وسجل نوبوكوسيك مندي (5) والتونسي الأصل كريم التليلي (37) الهدفين.

ويستكمل الدور ثمن النهائي غدا الاربعاء بلقاءات كوفيي (من الدرجة الوطنية) مع غانغان، وافرانش (وطنية) مع ستراسبورغ (درجة ثانية)، ونيور (درجة ثانية) مع باريس سان جرمان حامل اللقب في العامين الاخيرين، ومرسيليا مع موناكو، على ان يختتم الخميس بلقاء بيرجيراك (هواة) مع ليل.