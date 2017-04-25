كأس فرنسا: أنجيه إلى النهائي بعد 60 عاماً
عاد أنجيه إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بعد 60 عاماً وذلك بفوزه على ضيفه غانغان 2-صفر الثلاثاء على ملعب "ريمون كوبا" في دور الأربعة.
وسجل توماس مانغاني (38) وتوكو إيكامبي (90+2) الهدفين.
وخاض أنجيه نهائي كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه قبل ستين عاماً، وتحديداً عام 1957 حين خسر أمام تولوز 3-6.
وفشل غانغان بدوره في مواصلة سعيه نحو لقب ثالث في المسابقة بعد 2009 و2014.
ويلتقي أنجيه في النهائي الفائز من مباراة القمة بين الغريمين باريس سان جيرمان بطل الموسمين الماضيين وموناكو.