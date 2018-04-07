كأس ديفيس: تقدم مريح للولايات المتحدة على بلجيكا

وفي مباراتي فردي الرجال اللتين أقيمتا الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، فاز جون ايسنر المصنف تاسعا عالميا، على منافسه يوريس دو لور 6-3، 6-7 (4-7)، 7-6 (10-8) و6-4، وسام كويري على روبن بيميلمانس 6-1، 7-6 (7-5) و7-5.

وبات الفريق الأميركي يحتاج إلى فوز واحد لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2012.

وتستكمل السلسلة في عطلة نهاية الأسبوع، فتقام السبت مباراة الزوجي بين الأميركيين راين هاريسون وجاك سوك والبلجيكيين ساندر جيل ويوران فليغن، على أن تستكمل الأحد منافسات الفردي بمباراتين بين ايسنر وبيميلمانس، وكويري ودو لور.

وعلى رغم فوزه في المباراة الأولى، إلا أن ايسنر بدا بعيدا عن المستوى الذي أتاح له في مطلع نيسان/أبريل الحالي، إحراز لقب دورة ميامي الأميركية، ليتوج للمرة الأولى في دورة ماسترز للألف نقطة.

وأتاح هذا الفوز لإيسنر كذلك، العودة إلى نادي العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2012.

وشكل المغمور دو لور الذي انضم للمنتخب في غياب دافيد غوفان العاشر عالميا وستيف دارسيس (143)، تحديا لايسنر على ملاعب مدينة ناشفيل الأميركية، وتمكن من كسر إرساله الأول في المجموعة الثالثة.

ويلاقي الفائز من هذه السلسلة، الفائز في مواجهة كرواتيا وكازاخستان التي انتهت مباراتي الفردي فيها الجمعة بالتعادل 1-1.

وتقدم المنتخب الكرواتي بفضل المصنف ثالثا عالميا مارين سيليتش الذي تفوق على الكازاخستاني ديمتري بوبكو المصنف 258 عالميا 6-2، 6-1، و6-2، بينما تمكن الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين من معادلة النتيجة بتغلبه على الكرواتي بورنا تسوريتش 3-6، 7-6 (7-5)، 6-4 و6-2.

وتستكمل السبت والأحد مباريات الدور ربع النهائي.

وتعادلت إسبانيا وضيفتها ألمانيا 1-1، وإيطاليا وضيفتها فرنسا بالنتيجة نفسها، بعد إقامة مباريات الفردي الجمعة، علما بأن نصف النهائي الثاني للمجموعة العالمية سيجمع الفائزين في هاتين السلسلتين.

وفي عودته الأولى إلى الملاعب بعد غيابه بسبب الإصابة منذ كانون الثاني/يناير الماضي، فاز الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا، على الألماني فيليب كولشرايبر 6-2، 6-2 و6-3، ليعادل النتيجة بعد فوز ألكسندر زفيريف الرابع عالميا على دافيد فيرر 6-4، 6-2 و6-2.

وتقام السبت مباراة الزوجي بين الإسبانيين مارك وفيليسيانو لوبيز والألمانيين تيم بويتز ويان-لينارد شتروف، على أن يتواجه الأحد نادال وزفيريف، وفيرير وكولشرايبر.

وفي مواجهة إيطاليا-فرنسا، فاز الفرنسي لوكاس بويي على الإيطالي أندرياس سيبي 6-3، 6-2، 4-6، 3-6، و6-1، وعادل فابيو فونييني النتيجة بتغلبه على جيريمي شاردي 6-7 (6-8)، 6-2، 6-2، و6-4.

وتقام السبت مباراة الزوجي بين الفرنسيين نيكولا ماهو وبيار-أوغ هربير من جهة، وفونييني ومواطنه سيموني بوليلي. وتستكمل السلسلة الأحد بمباراة فونييني وبويي، وسيبي وشاردي.