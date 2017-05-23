منتخب ألمانيا يفتقد ساني في كأس القارات

وكان يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني قد استدعى ساني ضمن قائمة من 23 لاعباً يخوض بها كأس القارات التي تحتضنها روسيا بين 17 حزيران/يونيو والثاني من تموز/يوليو وكذلك المباراة الودية أمام الدنمارك في السادس من حزيران/يونيو والمباراة أمام سان مارينو المقررة في العاشر من حزيران/يونيو ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

وقال ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي في تصريحات نشرت ببيان الاتحاد الألماني: "كنت أود المشاركة في روسيا (في كأس القارات). ولكنني الآن بعد التشاور مع الأطباء، قررت استغلال فترة الإجازة الصيفية لإجراء هذه العملية الجراحية أملاً في بدء الموسم الجديد بدون أي مشاكل".

ويمكن ليواكيم لوف استدعاء لاعب آخر يحل مكان ليروي ساني حيث يسمح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بالتغيير في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس القارات، حتى السابع من حزيران/يونيو.