لائحة البرتغال لكأس القارات

استدعت البرتغال بطلة أوروبا تشكيلة مشابهة تقريبا لتلك التي شاركت في النهائيات القارية العام الماضي، وذلك لخوض كأس القارات في كرة القدم المقررة في روسيا من 17 حزيران/يونيو إلى الثاني من تموز/يوليو المقبلين.

وأعلن الاتحاد البرتغالي الخميس تشكيلة من 24 لاعباً استدعاها المدرب فرناندو سانتوس لمواجهة لاتفيا في 9 حزيران/يونيو في تصفيات مونديال 2018 وكأس القارات.

واستبعد مهاجم ليل الفرنسي إيدير، صاحب هدف الفوز في النهائي ضد فرنسا، بعد خوضه موسماً عادياً مع الفريق الشمالي، وفضل عليه المدرب مهاجم بورتو أندريه سيلفا.

كما استبعد أيضاً لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الشاب ريناتو سانشيز وجناح بنفيكا رافا سيلفا اللذين لم يوفقا كثيراً في موسم 2017.

وغاب الحارس الثاني أنطوني لوبيز (ليون الفرنسي)"لأسباب عائلية" كما أوضح سانتوس.

وسيكون صانع ألعاب موناكو بطل فرنسا برناردو سيلفا، الغائب عن كأس أوروبا 2016 بسبب إصابة في فخذه، متواجدًا هذه المرة في روسيا.

وتلتقي البرتغال في الدور الأول المكسيك وروسيا ونيوزيلندا ضمن المجموعة الأولى.



وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: روي باتريسيو وبيتو (سبورتينغ) وجوزيه سا (بورتو).

للدفاع: نلسون سيميدو وأليزيو (بنفيكا) وسيدريك سواريس وجوزيه فونتي (ساوثهمبتون الإنكليزي) وبيبي (ريال مدريد الإسباني) وبرونو ألفيش (كالياري الإيطالي) ولويس نيتو (زينيت الروسي) ورافاييل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

للوسط: أدريان سيلفا ووليام كارفاليو (سبورتينغ) ودانيلو بيريرا (بورتو) وجواو موتينيو (موناكو الفرنسي) وبيتزي (بنفيكا) وجواو ماريو (إنتر الإيطالي) وأندريه غوميش (برشلونة الإسباني) وبرناردو سيلفا (موناكو الفرنسي).

للهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني) وريكاردو كواريزما (بشيكتاش التركي) وجيلسون مارتينز (سبورتينغ) وأندريه سيلفا (بورتو) ولويس ناني (فالنسيا الإسباني).