كلينتون نجي الغائب الأبرز عن تشكيلة الكاميرون

ويلعب نجي لتوتنهام هوتسبير الإنكليزي وهو معار هذا الموسم إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي ولم يشارك كثيراً على مستوى ناديه الحالي كما فقد مكانه في المنتخب الوطني الكاميروني خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة عندما توّجت بلاده باللقب القاري في الغابون مطلع العام الحالي.

وانضم للتشكيلة الجديدة حارس المرمى أندريه أونانا الذي سيلعب مع أياكس أمستردام في مواجهة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء المقبل رغم أنه واحد من تسعة لاعبين رفضوا المشاركة في البطولة الأفريقية مفضلين البقاء مع أنديتهم.

ويغيب عن التشكيلة الجديدة مدافع ليون نيكولا نكولو الذي اعتزل اللعب الدولي بعد مشاركته في البطولة القارية الأخيرة.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إنّ التشكيلة الجديدة ستخوض أيضاً مباراة في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2019 أمام المغرب في التاسع من يونيو/حزيران المقبل وستلعب مباراة ودية قبل كأس القارات أمام كولومبيا في خيتافي الإسبانية في 13 يونيو.

وفي كأس القارات التي تقام ما بين 17 يونيو والثاني من يوليو تموز ستعلب الكاميرون في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تشيلي وأستراليا وألمانيا.

وجاءت تشكيلة الكاميرون الجديدة على النحو التالي:



حراس المرمى: جول جودا (أجاكسيو) وجورج بوكوي (ميوندالين) وفابريس أوندوا (إشبيلية) وأندريه أونانا (أياكس أمستردام).

المدافعون: جان لوي كاستيليتو (رد ستار) وفاي كولينز (ستاندار لييج) ومحمد جيتي (جيمانستيك تاراغونا) وجيروم غيواتا (بانيونيوس) وإرنست مابوكا (زيلينا) وميشيل نجادو-نجادجوي (سلافيا براج) وجوناثان نغويم (بروغرسو سامبيزانغا) ولوسيان أونا (ألكوركون) وأمبرواز أويونغو (مونتريال إمباكت) وأدولف تيكو (سوشو).

لاعبو الوسط: بتروس بومال (تشسكا صوفيا) وفرانك بويا (ميونيخ 1860) وأرنو جوم (هارت أوف ميدلوثيان) وجورج مانجيك (ميتز) وبنجامين موكانجو (لوريان) وإدغار سالي (سانت غالين) وسيباستيان سياني (أوستنده) وأندريه فرانك زامبو أنغيسا (أولمبيك مرسيليا).

المهاجمون: أوليفييه بومال (باناثينايكوس) وفينسان أبو بكر (بشيكتاش) وكريستيان باسوغوغ (هينان جياني) وروبير نديب تامبي (سبارتاك ترنافا) ونيكولا نغامالو (ريندورف التاخ) وجان بيير نسامي (سيرفيت جنيف) وكارل توكو إيكامبي (أنجيه) وجاك زوا (كايرزسلاوترن).