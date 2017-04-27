كأس القارات 2017: غوتسه يغيب عن منتخب ألمانيا

وقال لوف الخميس من هامبورغ: "لن يكون ماريو معنا في كأس القارات. يجب أن يأخذ الوقت الذي يحتاج إليه، لاستعادة لياقته وجهوزيته قبل انطلاق تمارين الموسم المقبل".

وكشف لوف أن غوتسه "يستجيب جيدا" للعلاج: "هناك شيء مؤكد، سيتعافى تماما ويكون بمقدوره اللعب مجددا".

ونال غوتسه (24 عاما) شعبية واسعة في ألمانيا بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل. ودفعت موهبته بعملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ إلى التعاقد معه بين 2013 و2016 لكنه لم يحقق معه النجاح المطلوب، ليعود إلى دورتموند منتصف شباط/فبراير من العام الماضي، لكنه لم يشارك سوى 24 دقيقة في 2017.

ورأى لوف أن غوتسه ارتاح لمعرفة السبب الطبي وراء أدائه المتواضع هذا الموسم بعد عودته إلى دورتموند.

وتلعب ألمانيا مع أستراليا والكاميرون وتشيلي في المجموعة الثانية من كأس القارات بين 17 حزيران/يونيو و2 تموز/يوليو المقبلين.