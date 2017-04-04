كأس القارات: الفيفا ينفي فرض إجراءات أمنية إضافية

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء أنه لا يرى ضرورة لإجراءات أمنية إضافية خلال بطولتي كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 المقررتين في روسيا، بعد التفجير الذي وقع أمس الاثنين في أحد قطارات مترو الأنفاق بوسط مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وقال متحدث باسم الفيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "الفيفا واللجنة المحلية المنظمة، لديهما ثقة تامة في الترتيبات والمفاهيم الأمنية الخاصة بالبطولتين المقبلتين."

وكان التفجير الذي وقع في أحد قطارات مترو الأنفاق بين محطتين بوسط سان بطرسبرغ قد أسفر عن وقوع 14 قتيلاً وإصابة نحو 50 شخصاً.

وتعد سان بطرسبرغ واحدة من أربع مدن روسية تحتضن مباريات كأس القارات 2017، ومنها مباراة الافتتاح المقررة في 17 حزيران/يونيو المقبل

والمباراة النهائية في الثاني من تموز/يوليو، بينما تقام منافسات كأس العالم في العام المقبل في 11 مدينة روسية.