فيفا يستبعد وقوع أعمال شغب في كأس القارات بروسيا

وأكد الفيفا بأن البطولة التي تعد بمثابة بروفة لنهائيات مونديال 2018، ستكون "مهرجاناً لكرة القدم".

وقال رئيس لجنة إدارة التشغيل في فيفا كولن سميث "نثق تماما بالترتيبات التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل كأس القارات وكأس العالم، ولدينا ملء الثقة بأن كل الأمور ستجري بطريقة صحيحة"، وذلك بعد زيارة استمرت أربعة أيام لمنشآت البطولة.

وتعود هذه المخاوف إلى أعمال الشغب الواسعة التي وقعت على هامش كأس أوروبا 2016 في فرنسا، وكان مشجعو المنتخب الروسي طرفاً أساسياً فيها، لاسيما بمواجهة نظرائهم الإنكليز.

ووعدت روسيا بعد تلك الأحداث بانها لن تتسامح أبداً مع مثيري الشغب، بينما أعرب الفيفا عن ثقته بأن المشجعين الحقيقيين وحدهم هم الذين سيسمح لهم بالمشاركة.

وأضاف سميث "هذه البطولات هي مهرجانات كروية وهي مدعومة من قبل الأنصار الحقيقيين لكرة القدم وهؤلاء هم الغالبية الساحقة من الناس"، متابعاً "لا مكان في مهرجانات كهذه للذين لا يساندون اللعبة".

وكان رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو أعرب في شباط/فبراير الماضي عن عدم قلقه من حصول "المشاكل والعنف" في مونديال 2018، مبدياً ثقته بالسلطات الروسية والمنظمين.

وتطرق سميث إلى وضع أرضية الملاعب التي من المقرر أن تقام عليها مباريات كأس القارات، لاسيما ملعب مدينة سان بطرسبورغ الذي يستضيف الافتتاحية والنهائية. وأكد المسؤول الدولي أن متخصصين من الفيفا سيتولون متابعة موضوع أرضية الملاعب بشكل مباشر، مبدياً ثقته بأن أرضية سان بطرسبورغ ستكون "على أعلى مستوى".