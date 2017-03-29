الإصابة تبعد هوفيديس عن ألمانيا خلال كأس القارات

وقال الاتحاد إن هوفيديس سيخضع لعملية جراحية في الفخذ عقب انتهاء الموسم ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأعلن نادي شالكه، الذي يلعب هوفيديس في صفوفه، اليوم الأربعاء، أن قائده والطاقم الطبي للفريق، كانا يسعيان لتفادي الجراحة في البداية، غير أن جميع الآراء اتفقت الآن على ضرورة إجرائها، حيث من المنتظر أن يخضع لها اللاعب عقب انتهاء الموسم المحلي الجاري.

ويشارك المنتخب الألماني في بطولة كأس القارات، التي تقام خلال الفترة من 17 حزيران/يونيو القادم حتى الثاني من تموز/يوليو المقبل بأربع مدن روسية، عقب تتويجه بلقب النسخة الأخيرة لكأس العالم التي أقيمت بالبرازيل قبل ثلاثة أعوام.

ويلعب منتخب ألمانيا في مجموعة تضم منتخبات أستراليا والكاميرون وتشيلي.

ويخطط يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني لمنح راحة لعدد من عناصر الفريق الأساسية، قبل خوض غمار البطولة.