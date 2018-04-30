الفيفا يجري مناقشات حول تطوير مونديال الأندية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه أجرى نقاشات خلال الجلسة التي عقدها في مقره في زيوريخ الإثنين، بشأن الإصلاح المقترح لكأس العالم للأندية والتي يسعى رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو إلى رفع عدد الأندية المشاركة فيها إلى 24 نادياً.

وركزت المناقشات التي جمعت بين الأمناء العامين للاتحادات القارية الست على مشروع الدوري العالمي للأمم، وهي مسابقة جديدة من شأنها أن تجمع أكثر من 200 اتحاد من أعضاء الفيفا.

وتم تقديم هذه الاقتراحات في الاجتماع الأخير لمجلس فيفا في بوغوتا عاصمة كولومبيا في آذار/مارس الماضي، حين أعلن إنفانتينو أن مجموعة من المستثمرين بإمكانها أن تضمن عائدات تصل إلى 25 مليار دولار لهاتين المسابقتين.

وأشار فيفا في بيان صادر عنه الى أن المحادثات "تهدف إلى مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية، لتوفير معلومات إضافية وللرد على الأسئلة التي طرحت خلال اجتماع المجلس في بوغوتا".

ويبدو أن اقتراحات إنفانتينو لا تحقق الإجماع عليها بين الاتحادات القارية، إذ يواجه معارضة قوية من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا) الذي أنشأ دوري الأمم الخاص به وسيبصر النور في الخريف القادم.

واقترح إنفانتينو أن تجمع كأس العالم للأندية التي تقام حالياً كل عام بمشاركة سبعة أندية، 24 نادياً وأن تقام كل 4 سنوات.

وأضاف فيفا أن المناقشات حصلت في "بيئة ومناخ ودودين" كما أعلن عن إنشاء مجموعة عمل لتحليل "مزايا وجدوى المشروعين". وتتألف مجموعة العمل من الأمناء العامين لكل اتحاد وفيفا.

ويأمل إنفانتينو أن يتوصل إلى اتفاق نهائي قبل كأس العالم في روسيا (بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو)، وبإمكانه أن يطلب عقد اجتماع استثنائي لمجلس فيفا قبل نهاية آيار/مايو المقبل وفقا لما أكدته بعض المصادر.

