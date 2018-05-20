ولنغتون النيوزيلندي يتأهل لكأس العالم للأندية

وبفضل فوزه 4-3 أمام لاوتوكا من جزر فيجي في لقاء الإياب اليوم الأحد، تفوق ولنغتون 10-3 في النتيجة الاجمالية للدور النهائي لينتزع مكاناً في كأس العالم للأندية المكونة من سبعة فرق وتقام في الإمارات في الفترة من 12-22 كانون الأول/ديسمبر .

وضمن التأهل أيضا غوادالاخارا المكسيكي والعين الإماراتي، باعتباره بطل الدوري المحلي في الدولة المستضيفة، وسينضم إليهما أبطال القارات بالإضافة إلى ولنغتون.

وولنغتون هو الفريق الأصغر في العاصمة النيوزيلندية إذ يلعب ولنغتون فينكس في الدوري الأسترالي. وانتقلت أستراليا من أقيانوسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 2006.

ووضع انتصار ولنغتون حداً لسبعة ألقاب متتالية حققها أوكلاند سيتي.