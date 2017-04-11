الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية 2017

وتم استلهام الشعار الرسمي من الشكل الفريد للكأس الذهبية للبطولة، وكذلك من التاريخ الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثقافتها وإرثها الغنيين. أما الكرة المميزة الموجودة أعلى الشعار، فتم رسمها باستخدام جماليات الخط العربي وتعني كلمة "الإمارات"، وترمز للقوة الموحدة التي تشبه شغف الدولة بالساحرة المستديرة.

وعبر اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، عن سعادته بهذا اليوم وإعلان الشعار الخاص بهذا الحدث العالمي في العاصمة أبوظبي، قائلا :"يعتبر الشعار الرسمي تجسيدا حقيقيا للتراث الثقافي لدولتنا، وتشكل الرمال الجميلة متعددة الألوان للصحراء الإماراتية أساس الشعار".

وأضاف :"الشعار رمز لبطولة نعتبرها استثنائية تقام على ملاعب دولة الامارات العربية المتحدة، بداية من التقاليد التاريخية الثرية للصيد والإبحار والبحث عن اللؤلؤ والتي يعكسها المركب الشراعي التقليدي، وكذلك الجمال الرائع لسعف وشجر النخيل".

وتابع :"تشهد البطولة إقامة 8 مباريات على ملعبين اثنين، هما مدينة زايد الرياضية في إمارة أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين وهي تابعة أيضا لإمارة أبوظبي، وتبعد عن إمارة أبوظبي حوالي 140 كيلومترا، وستجري المباراة الافتتاحية في مدينة العين يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بلقاء يجمع بطل الدوري الإماراتي وبطل قارة أوقيانوسيا.

وتحدث كولن سميث، كبير مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن البطولات والأحداث، قائلا :"كرة القدم هي الرياضة الأولى في دولة الإمارات لشغف الناس باللعبة في نسختي البطولة سنتي 2009 و2010 اللتين استضافتهما من قبل".

وأضاف :"من أبرز الدوافع التي عادت ببطولة كأس العالم للأندية إلى الإمارات بنسختيها المقبلتين هي كرم الضيافة والشغف باللعبة ونجاح البطولة من كافة النواحي وهذا النجاح السابق يدعونا إلى التفاؤل بنجاح النسختين القادمتين".