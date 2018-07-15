هنأ أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نجاح بلاده في تنظيم كأس العالم 2018، وهنأ رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو على نجاح الاتحاد في رعاية الحدث العالمي.

ووجّه أمير دولة قطر الدعوة للجميع لحضور كأس العالم 2022 بقطر والاستمتاع بكرة القدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط مؤكداً أنها بطولة كل العرب.

وفازت قطر بشرف استضافة المونديال في عام 2010 وتجري الاستعدادات الآن على قدم وساق لاحتضان المباريات واستقبال الجماهير التي ستتوافد على البلاد من كل أصقاع العالم.

ونجحت روسيا في تقديم نسخة ناجحة على جميع الأصعدة ويتوقع الجميع نجاحاً وإبهاراً غير مسبوق في النسخة القادمة بقطر عام 2022.