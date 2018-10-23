وأفادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة عبر "تويتر"، "استقبلنا اليوم جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في استاد الوكرة حيث اطلع على سير العمل في الاستاد الذي سيتم إنجازه في الأشهر القليلة القادمة".

ونُشِرت عبر الحساب صورة لإنفانتينو خلال الزيارة للملعب، والتي رافقه فيها الأمين العام للجنة حسن الذوادي.

ويعد استاد الوكرة من أبرز الملاعب المضيفة للمونديال، ومن المقرر أن يتسع لنحو 40 ألف متفرج، ويتمتع بتصميم عصري ساهمت في إعداده المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

وتستضيف قطر البطولة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022.