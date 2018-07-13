وفي مؤتمر صحفي قبل يومين من ختام مونديال 2018 في روسيا، قال الرئيس السويسري للاتحاد الدولي: "سنبحث هذا الأمر في الأشهر المقبلة، مع القطريين بالدرجة الأولى، ولاحقاً سيكون ثمة فرصة لبحث الأمر مع كل الأطراف المعنية".

ومن المقرر أن يكون مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أول مونديال يشارك فيه 48 منتخباً بدلاً من 32. إلاّ أنّ اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" تقدم في الأشهر الماضية باقتراح لزيادة عدد المنتخبات بدءاً من قطر 2022، بدلاً من الانتظار حتى 2026.

واعتبر إنفانتينو في تصريحات سابقة أنّ هذا الطرح "مثير للاهتمام"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ تطبيقه يرتبط بموافقة قطر بالدرجة الأولى، لأنّ الاتفاق المبرم بينها وبين الفيفا ينص على تنظيمها مونديالاً بـ 32 منتخباً.

ولم يبحث الفيفا في مؤتمره الأخير الذي عقد قبيل انطلاق المونديال الروسي في حزيران/يونيو، زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022. وفي حين لم يحدد الاتحاد موعداً نهائياً لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أشار إنفانتينو إلى أنّ هذا الأمر يجب أن يحسم "قبل انطلاق مباريات التصفيات" المؤهلة، والتي عادة ما تنطلق قبل عامين من موعد البطولة.

وأكد إنفانتينو أنّ المونديال القطري سيقام في الفترة الممتدة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، بدلاً من الموعد المعتاد للبطولة في الصيف نظراً للظروف المناخية التي تزداد فيها درجات الحرارة في المنطقة في هذا الوقت.

وشدّد رئيس الاتحاد الدولي على أنّ "البطولات الوطنية (التي تقام بين أواخر فصل الصيف وأواخر الربيع) أبلغت بهذا القرار، وهو قرار جيد لأنه لا يمكن لعب كرة القدم في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو".