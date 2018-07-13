فعاليات ترويجية ناجحة لمونديال قطر في روسيا



محمد أنور قلمامي - موسكو

لا يمكن للمرء التجوّل في شوارع العاصمة الروسية موسكو الرئيسية والاستراتيجية دون التفطّن للحملة الترويجية الضخمة التي تنظّمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات القطرية.

وتهدف هذه الحملة الترويجية المبتكرة لتقديم دولة قطر كوجهة رياضية وثقافية وحثّ الجماهير وكل عشّاق "الساحرة المستديرة" على زيارة البلد العربي والاستمتاع بأجواء المونديال الرائعة خلال كأس العالم 2022.

وأطلقت اللجنة القطرية سلسلة من الفعاليات والأنشطة بالعاصمة الروسية موسكو والتي كان من أبرزها إقامة تظاهرة "مجلس قطر".

ولاقى مجلس قطر الذي تتواصل فعالياته حتّى 15 يوليو الحالي نجاحاً باهراً إذ شهد إقبالاً واسعاً ومكثّفاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية وكان بحق خير دليل لكأس العالم 2022 بشكل خاص وللموروث الثقافي والحضاري الثري لدولة قطر عموماً.

ولم تقتصر جهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث على تنظيم تظاهرة مجلس قطر بل انتشرت اللافتات والمعلّقات الترويجية لمونديال 2022 في جميع أنحاء موسكو قبلة جماهير كأس العالم روسيا FIFA 2018.

كما لفتت البوابات التفاعلية المنتشرة في جل أرجاء موسكو، والتي تعرض صوراً وفيديوهات عن دولة قطر وعن الاستعدادات لكأس العالم 2022، أنظار الجماهير التي هبّت لالتقاط الصور التذكارية.

وأعرب معظم من التقيناهم من الجماهير عن إعجابهم الكبير بالإرث الثقافي والحضاري القطري واستحسانهم لاستعدادات قطر لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم.

وفيما يلي بقية الصور الحصرية التي التقطتها عدستنا لفعاليات الحملة الترويجية لمونديال قطر :



