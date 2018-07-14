الرضا سمة مشتركة بين زوّار "مجلس قطر"

محمد أنور قلمامي - موسكو

تتواصل فعاليات "مجلس قطر" بالعاصمة الروسية موسكو وسط إقبال واسع ومكثّف من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وشهد المجلس الذي تختتم فعالياته غداً ليلاً بالتزامن مع نهاية منافسات كأس العالم، والتي ستبوح بآخر أسرارها الأحد من خلال إقامة المباراة النهائية بين المنتخب الفرنسي ونظيره الكرواتي على أرضية ملعب "لوجنيكي" في ضواحي موسكو، حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً ملفتاً مع الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تقام بمناسبة هذه التظاهرة.

وعبّر جل من التقيناهم من زوّار "مجلس قطر" عن بالغ سعادتهم بالتعرّف على الإرث الحضاري والثقافي لدولة قطر معربين عن اسحتسانهم لهذه التظاهرة التي تساهم بالتعريف بالبلد الذي سيحتضن كأس العالم 2022.

واعتبر أغلب الحاضرين في "مجلس قطر" أن مونديال 2022 سيكون استثنائياً لما عاينوه من جاهزية مذهلة على مستوى البنية التحتية والملاعب والطرقات وكل المرافق الضرورية لاستضافة حدث ضخم مثل كأس العالم.

وعبّر معظم الزوّار عن رغبتهم في السفر إلى دولة قطر لمتابعة منافسات مونديال 2022 والاستمتاع بالأجواء الرائعة التي سترافق الحدث الرياضي الأهم على البسيطة.

يذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تسهر على إعداد العدّة لمونديال قطر تنظّم العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى بالعاصمة الروسية موسكو في إطار الحملة الترويجية المبتكرة لكأس العالم 2022.