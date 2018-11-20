الذوادي يعد بتنظيم قطر لمونديال استثنائي

وفي بيان وزعته اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للنهائيات، قال الذوادي "في غضون 4 سنوات من الآن ستستقبل قطر مئات آلاف من الزوار والمشجعين من أنحاء العالم، فيما ستتوجه أنظار المليارات إليها لمتابعة 28 يوماً من المنافسات خلال أول بطولة لكأس العالم في العالم العربي والثانية في قارة آسيا" بعد مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف "ستكون كرة القدم هي المنصة التي تجمعنا على اختلاف ثقافاتنا وأعراقنا ومعتقداتنا، وللمرة الأولى سيرى العالم أجمع المنطقة على حقيقتها وسيتعرفون إلى الطاقات الكامنة فيها".

وأكد الذوادي أن المشاريع القطرية "تسير وفق الجداول الزمنية المرسومة لها، فيما تستمر جهودنا إلى جانب كافة شركائنا في الدولة لضمان أن تحقق هذه البطولة تغييراً يُسهم في بناء قدرات الإنسان في دولة قطر والمنطقة وذلك إلى جانب تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية. وبإذن الله سنكون على الوعد لاستضافة بطولة استثنائية تترك أثراً إيجابياً ليس فقط في قطر والمنطقة بل عبر العالم أجمع".

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، علماً أن البطولة ستقام استثنائياً خارج فصل الصيف.

وبحسب بيان اللجنة المنظمة، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو أن مونديال قطر سيكون "حدثاً في غاية الأهمية ليس لقطر فحسب، وإنما للمنطقة بأسرها".

وأضاف إنفانتينو متحدثاً عن مونديال 2018 "كانت التجربة الروسية زاخرة بكثير من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في استضافة بطولة استثنائية في قطر"، معتبراً أنه "على الرغم من أن البطولة في روسيا كانت أفضل نسخة حتى الآن، إلا أنني على يقين تام بأن البطولة في قطر ستتفوق على ذلك".