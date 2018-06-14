beIN موسكو - الحلقة الخامسة

إليكم أبرز ما حدث في الحلقة الخامسة:
هل ستؤثر نتيجة مباراة السعودية وروسيا على مستقبل المدرب الأرجنتيني للأخضر خوان أنطونيو بيتزي ؟
آخر أخبار كأس العالم روسيا FIFA 2018
بداية استثنائية لمونديال استثنائي
كوبر: نسبة مشاركة صلاح مع منتخب مصر 100%
آخر أخبار منتخب مصر قبل مواجهة الأوروغواي
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