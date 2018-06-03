ودخل نيمار مع بداية الشوط الثاني ليأخذ مكان فيرناندينيو. وتلعب البرازيل مباراة ودية تحضيرية لكأس العالم روسيا 2018 أمام كرواتيا على ملعب انفيلد في ليفربول.

ونجح نيمار في التسجيل في الدقيقة 69 من اللقاء بعدما راوغ أكثر من مدافع كرواتي وسدد كرة في سقف الشباك.

ولم يلعب نيمار الذي دخل مكان فرناندينيو (46)، منذ تعرضه الى اصابة بكسر في قدمه في مباراة فريقه سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط/فبراير اضطرته الى الخضوع الى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل حوالي اسبوعين في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.