نيمار "لست جاهزاً بعد بنسبة 100%"

وأعرب مدرب المنتخب البرازيلي عن ارتياحه الكبير لعودة نجمه نيمار، وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "لقد عاد وقدم أداء أفضل مما كنت أتوقع".

وأضاف: "كنت أتوقع منه أقل من ذلك لأنه لا يزال في فترة استعادة مستواه. لن أستعجل الأمور، سأنتظر الحصص التدريبية المقبلة"، رافضاً القول ما إذا كان مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون أساسياً في المباراة الودية الإعدادية الأخيرة ضد النمسا في 10 حزيران/يونيو الحالي.

ولم يلعب نيمار الذي دخل مكان فرناندينيو (46)، منذ تعرضه إلى إصابة بكسر في قدمه في مباراة فريقه سان جيرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط/فبراير اضطرته إلى الخضوع الى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل حوالي أسبوعين في معسكر منتخب البرازيل استعداداً لكأس العالم.



من جهته، قال نيمار "لست جاهزاً بعد بنسبة مئة بالمئة. الأمر يحتاج لبعض الوقت. لا زلت أشعر بالخوف قليلاً، لكن أمامنا بضعة أيام قبل بدء مشاركتنا"، مضيفاً "احتاج إلى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني جاهز للعب ولا شيء يمكن أن يوقفني عن ذلك. أشعر بأنني جيد بدنياً، وأن قدمي على ما يرام. بالطبع يجب أن أتكيف مع بعض الأمور لأنني لا زلت أشعر بعدم راحة، إلا أن ذلك لن يمنعني من اللعب".

وتخوض البرازيل مباراة ودية أخرى أمام النمسا في العاشر من حزيران/يونيو الحالي، قبل بدء مشوارها في العرس العالمي ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

في المقابل، تلعب كرواتيا ودياً مع السنغال في الثامن من الشهر الحالي، قبل بدء مشوارها في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا.