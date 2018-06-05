نتائج روسيا المتواضعة تتواصل قبل المونديال

وتعادلت روسيا مع تركيا 1-1 في موسكو اليوم الثلاثاء في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات أصحاب الأرض لاستضافة كأس العالم.

وافتتح منتخب روسيا التسجيل بفضل ألكسندر ساميدوف (35) قبل أن يعدل يوسف ملي النتيجة لتركيا (59).

وهذه المباراة الودية الأخيرة لروسيا قبل الالتقاء بمنتخب السعودية في افتتاح كأس العالم في الرابع عشر من شهر حزيران/يونيو الحالي.

ولم تعرف روسيا طعم الانتصار في آخر 8 مباريات استعدادية للمونديال.

وتعادلت روسيا مع إيران 1-1 ثم خسرت من الأرجنتين 1-0 وتعادلت مع إسبانيا 3-3 قبل أن تهزم من البرازيل 3-0 وفرنسا 3-1 والنمسا 1-0 وأخيراً تعادلت مع تركيا 1-1.

ويعود آخر انتصار لروسيا إلى مباراتها مع كوريا الجنوبية 4-2 في السابع من أكتوبر الفائت.



