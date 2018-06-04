مونديال 2018: لا مفاجآت في قائمة المغرب

ويخوض "أسود الأطلس" حالياً معسكراً تدريبياً في سويسرا استعداداً لمباراته الودية اليوم أمام سلوفاكيا في جنيف، ومن ثم سيتحول المنتخب إلى إستونيا لخوض مباراة ودية معها في التاسع من يونيو/حزيران الحالي، قبل السفر بعد ذلك إلى روسيا وتحديداً إلى مدينة فورونيج التي ستكون مقراً للمغرب في المونديال.

وتعلّق الجماهير المغربية آمالاً عريضة على "أسودها" على الرغم من الوقوع في المجموعة الثانية الحديدية إلى جانب البرتغال، بطلة أوروبا، وإسبانيا، بطلة العالم 2010، والمنتخب الآسيوي العنيد، إيران.

فيما يلي القائمة الرسمية:

حراسة المرمى: منير المحمدي (نومانسيا الإسباني) – ياسين بونو (خيرونا الإسباني) – أحمد رضى التكناوتي (اتحاد طنجة).

الدفاع: مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي) - نبيل درار (فنربهتشه التركي) – مروان داكوستا (إسطنبول باشاكشيهير التركي) – غانم سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي) – حمزة منديل (ليل الفرنسي) – أشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني).

الوسط: سفيان أمرابط وكريم الأحمدي (فيينورد روتردام الهولندي) – يوسف آين بناصر (كان الفرنسي) – مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) – يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – أمين حارث (شالكه الألماني) نور الدين أمرابط (ليغانيس الإسباني) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – مهدي كارسيلا (ستاندار دو لييج البلجيكي).

الهجوم: خالد بوطيب (مالاتيا سبور التركي) – عزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) – يوسف النصيري (ملقا الإسباني) – أيوب الكعبي (نهضة بركان).