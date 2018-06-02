مونديال 2018: انكلترا تتحضر بفوز على نيجيريا

وهو الفوز الودي الثاني فقط من أصل 5 مباريات خاضها رجال المدرب غاريث ساوثغايت منذ نهاية التصفيات الأوروبية، وتحقق بفضل هدفين سجلا في الشوط الاول عبر غاري كايهل وهاري كاين.

وتخوض انكلترا التي حسمت تشكيلتها النهائية الى المونديال الروسي المقرر اعتبارا من 14 الشهر الحالي، مباراة تحضيرية أخيرة الخميس في ليدز ضد كوستاريكا قبل السفر الى روسيا حيث تلعب في المجموعة السابعة الى جانب تونس وبنما وبلجيكا.

اما نيجيريا، فتلعب الأربعاء مباراتها التحضيرية الأخيرة ضد تشيكيا في النمسا قبل الانتقال الى روسيا لخوض مشاركتها العالمية السادسة ضمن المجموعة الثالثة الى جانب كرواتيا وايسلندا والارجنتين.

وسيطرت انكلترا على مجريات الشوط الاول، خلافا للثاني الذي قدمت فيها اداء باهتا، وضربت باكرا بعدما افتتحت التسجيل منذ الدقيقة 7 بهدف لكايهيل الذي رد على من انتقد استدعائه للمنتخب، بتحويله الكرة برأسه في الشباك النيجيرية اثر ركلة ركنية.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين وذلك بفضل كاين الذي وصلته الكرة فتقدم بها عند مشارف المنطقة ثم أطلقها قوية ارضية في الزاوية اليمنى (39)، مسجلا هدفه الثامن في مشاركاته السبع الأخيرة مع بلاده.

وعادت نيجيريا الى أجواء اللقاء، مسجلة هدفها الأول في مرمى إنكلترا من أصل ثلاث مواجهات بينهما (خسرت وديا صفر-1 عام 1994 وتعادلا سلبا في الدور الاول من مونديال 2002)، وذلك بعد كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة من أوديون ايغلاهو، فسقطت أمام لاعب وسط ارسنال اليكس ايوبي الذي تابعها في شباك جوردن بيكفورد (47).