منتخب اليابان يعلن قائمته النهائية لكأس العالم

القائمة ضمّت أبرز النجوم اليابانيين، في مزيج بين عنصري الخبرة والشباب، بقيادة الثنائي كيسوكي هوندا لاعب باتشوكا المكسيكي وشينجي كاغاوا لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وشينجي أوكازاكي لاعب ليستر سيتي الإنكليزي.
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