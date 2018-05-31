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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

منتخب اليابان يعلن قائمته النهائية لكأس العالم

0:34 دقيقة

أعلن أكيرا نيشينو مدرب المنتخب الياباني، قائمة محاربي الساموراي النهائية، لخوض نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

القائمة ضمّت أبرز النجوم اليابانيين، في مزيج بين عنصري الخبرة والشباب، بقيادة الثنائي كيسوكي هوندا لاعب باتشوكا المكسيكي وشينجي كاغاوا لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وشينجي أوكازاكي لاعب ليستر سيتي الإنكليزي.

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المنتخب الياباني كأس العالم روسيا FIFA 2018